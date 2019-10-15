Google официально представил смартфоны Google Pixel 4 и 4 XL
Чуда не произошло — почти все утечки подтвердились в рамках проходящего мероприятия. Так, оба смартфона работают на базе процессора Snapdragon 855, имеют по 6 ГБ оперативной и 64 либо 128 ГБ памяти постоянной. Устройства отличаются лишь размерами и качеством дисплеев. Если старшую версию Google Pixel 4 XL оснастили дисплеем размером 6,3 дюйма с разрешением 3040 x 1440 пикселей, то Google Pixel 4 получил лишь 5,7-дюймовый экран разрешением FullHD+. Оба устройства получат частоту обновления дисплея 90 Гц. Также есть защита от воды и пыли по стандарту IP68.
Главным нововведением нового поколения Google Pixel можно назвать функцию Motion Sense — бесконтактное жестовое управление смартфоном, которое реализовано при помощи использования миниатюрных радаров. Система расположилась на верхней части передней панели смартфон, в связи с чем устройство имеет внушительную верхняя рамку. В смартфонах также осталась поддержка технологии управления сжатием Active Edge, которая была представлена еще в Google Pixel 2-го поколения. Также устройства оснащены поддержкой беспроводной зарядки Pixel Stand.
Также интересной особенностью новинок можно назвать появление именно в новом поколении двойной основной камеры, первой в серии. Она размещается в квадратном модуле, схожем с iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, при этом камера сочетает в себе основной датчик изображения на 12 Мп с технологией dual-pixel, а также вспомогательный телефото объектив на 16 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.
Емкость аккумулятора новых смартфонов Google составит 2 800 и 3 700 мАч в Pixel 4 и Pixel 4 XL соответственно. Также оба устройства прямо из коробки будут работать на базе новейшей Android 10. Как и ожидалось, цена на младшую версию начинается от 799 долларов, а за старшую версию попросят от 899 долларов. Старт продаж назначен на 24 октября, но уже сегодня смартфон можно предзаказать. На выбор есть три цветовых варианта устройства — черный, белый и оранжевый.