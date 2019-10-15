Google официально представил смартфоны Google Pixel 4 и 4 XL

Емкость аккумулятора новых смартфонов Google составит 2 800 и 3 700 мАч в Pixel 4 и Pixel 4 XL соответственно. Также оба устройства прямо из коробки будут работать на базе новейшей Android 10. Как и ожидалось, цена на младшую версию начинается от 799 долларов, а за старшую версию попросят от 899 долларов. Старт продаж назначен на 24 октября, но уже сегодня смартфон можно предзаказать. На выбор есть три цветовых варианта устройства — черный, белый и оранжевый.