Google ограничила экран Pixel 10 до 60 Гц из коробки — 120 Гц нужно включать вручную

Хотя Pixel 10 и оснащён экраном с поддержкой 120 Гц, «из коробки» частота обновления ограничена 60 Гц. Включить повышенную плавность можно вручную в настройках («Smooth Display»), но компания предупреждает о росте энергопотребления.

Причина кроется в типе панели. В отличие от Pro-версий, которые получили LTPO OLED с динамическим диапазоном от 10 до 120 Гц, базовый Pixel 10 использует LTPS-дисплей.