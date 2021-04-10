Google опровергла отмену смартфона Pixel 5A 5G

“Pixel 5a 5G никто не отменял. Он станет доступен позже в этом году в США и Японии, и будет анонсирован в тот же период, когда был представлен прошлогодний смартфон серии A”, — поделилась информацией американская компания. Таким образом подтвердился не только выход смартфона на рынок, но также его точное название и примерные сроки его выпуска.

Судя по всему, Google действительно столкнулась с дефицитом, однако это не приведет к отмене смартфона, а лишь ограничит географических охват. Причем неизвестно, изменится ли это через какое-то время.