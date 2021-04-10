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Сегодня в 13:06
Google опровергла отмену смартфона Pixel 5A 5G
Назвав предварительные сроки его выпуска
Нескольким ранее сразу несколько авторитетных источников сообщали о том, что Google решила отказаться от выпуска смартфона Pixel 5A 5G, объясняя это недостатком микросхем, с которым столкнулся производитель. Представители компании решили не давать пользователям повод плодить слухи и опровергли отмену устройства.
“Pixel 5a 5G никто не отменял. Он станет доступен позже в этом году в США и Японии, и будет анонсирован в тот же период, когда был представлен прошлогодний смартфон серии A”, — поделилась информацией американская компания. Таким образом подтвердился не только выход смартфона на рынок, но также его точное название и примерные сроки его выпуска.
Судя по всему, Google действительно столкнулась с дефицитом, однако это не приведет к отмене смартфона, а лишь ограничит географических охват. Причем неизвестно, изменится ли это через какое-то время.