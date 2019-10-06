Google оснастит голосового помощника в Pixel 4 новой функцией

Крупное издание 9to5Google опубликовало отчет, в котором идет речь о новом способе вызова голосового помощника от Google. Так, ассистента можно вызвать банальным поднятием смартфона, без необходимости озвучивания “ Привет, Google” или удерживания кнопки “Домой”. Отмечается, что команду нужно произнести сразу после поднятия телефона, в противном случае ассистент ее проигнорирует.

Однако у нововведения есть и оборотная сторона. Сообщается, что функция может вызвать серьезные проблемы с конфиденциальностью, поскольку отсутствие определенного слова или нажатие кнопки могут вызывать непреднамеренную активацию голосового помощника.