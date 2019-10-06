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Google оснастит голосового помощника в Pixel 4 новой функцией
Которая может вызвать проблемы с конфиденциальностью
Казалось бы, все детали будущего Pixel 4 уже утекли в сеть. Однако стало известно об еще одной особенности смартфона, которая связана с использованием Google Assistant.
Крупное издание 9to5Google опубликовало отчет, в котором идет речь о новом способе вызова голосового помощника от Google. Так, ассистента можно вызвать банальным поднятием смартфона, без необходимости озвучивания “ Привет, Google” или удерживания кнопки “Домой”. Отмечается, что команду нужно произнести сразу после поднятия телефона, в противном случае ассистент ее проигнорирует.
Однако у нововведения есть и оборотная сторона. Сообщается, что функция может вызвать серьезные проблемы с конфиденциальностью, поскольку отсутствие определенного слова или нажатие кнопки могут вызывать непреднамеренную активацию голосового помощника.
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