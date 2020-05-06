Google откажется от “челок” и "прыщей" в новом бюджетном смартфоне Pixel 4a

Вместо этого компания, судя по всему, использует технологию, при которой вырез делается в углу дисплея в виде маленькой аккуратной “дырки”. По крайней мере об этом говорит скриншот, опубликованный старшим вице-президентом Google Риком Остерло, на котором можно заметить, что устройство, работающее на “чистом” Android имеет подобное исполнение выреза.