Google откажется от “челок” и "прыщей" в новом бюджетном смартфоне Pixel 4a
Вместо этого компания, судя по всему, использует технологию, при которой вырез делается в углу дисплея в виде маленькой аккуратной “дырки”. По крайней мере об этом говорит скриншот, опубликованный старшим вице-президентом Google Риком Остерло, на котором можно заметить, что устройство, работающее на “чистом” Android имеет подобное исполнение выреза.
Напомним, что судя по последним данным, Google Pixel 4a оснастят OLED-дисплеем на 5,81 дюймов и с разрешением 2340 х 1080 пикселей. В качестве процессора выступит Snapdragon 700-й серии, емкость аккумулятора новинки составит далеко не рекордные 3080 мАч. Основная камера будет представлена одинарным модулем на 12 Мп, а фронтальная камера получит разрешение 8 Мп. Анонс устройства ожидается уже 22 мая текущего года, при этом цена Pixel 4a должна составить порядка 400 долларов.