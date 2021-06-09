Google разрешит выбирать из 12 поисковых систем в Android

Сейчас же стало известно, американский IT-гигант отменит взымание платы за это и увеличит сам список до 12 мест. При этом, пишет TechCrunch, первые пять мест списка будут выделены под поисковик самого Google и четырёх крупнейших игроков в регионе.

Отметим, что изначально возможность купить «лот» в настройках Android появился после давления со стороны европейских властей. В числе компаний, которые воспользовались услугой, был и российский Яндекс — российская технологическая корпорация выиграла право присутствовать в списке поисковых систем в 8 европейских странах.