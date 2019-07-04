Google переделает жесты в Android Q

Самым “сложным” оказалось переосмыслить кнопку “назад”, которая все еще присутствовала в предыдущей версии Android. Компания ввела новый жест, предназначенный заменить эту кнопку — смахивание вбок с одного из краев. Вы можете сказать: “но такое уже было в MIUI” и будете правы. Но давайте сделаем вид, что Google ни у кого никогда не подсматривает нововведения для своего зеленого робота. Но несмотря на имеющийся пример для подражания, поисковый гигант все еще не может полностью решить проблему вызова бокового меню при жесте “назад”. На данный момент для этого действия приходится смахивать не совсем вбок, а скорее по диагонали. Но если верить источникам в 9to5Google, компания работает над более изящным решением данной проблемы. Возможно в этом сможет помочь настройка чувствительности жеста “назад”, которая появилась у некоторых тестировщиков Android Q раньше времени.

В любом случае, если вам больше по вкусу старые-добрые три кнопки в нижней части экрана, то Google не будет лишать вас возможности использовать именно их в новой версии Android.