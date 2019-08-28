Google перенесёт производство смартфонов на фабрику Nokia из-за антикитайских пошлин Трампа

Компания Google начала комплектовать старую фабрику Nokia во Вьетнаме в рамках подготовки переноса производства смартфонов Pixel из Китая. Об этом сообщили два источника издания Nikkei Asian Review.

Компания пошла на такой шаг в разгар торговой войны между США и Китаем. Перенос производства из Китая делается, чтобы не платить антикитайские пошлины, введённые американскими властями. Впрочем, один из источников говорит, что уход Google из Китая не будет полным и окончательным.

Google не единственная американская компания, которая сейчас пытается снизить свою зависимость от китайских производственных мощностей. Apple, Amazon, Microsoft и другие также работает над переносом своих цепочек поставок в другие регионы.