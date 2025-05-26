Google перешла на тайваньские чипы TSMC для новых Pixel

Ранее Google использовала для своих Tensor-чипов фабрики Samsung, однако с выпуском Tensor G5 компания переходит к TSMC. Это связано с трудностями Samsung в освоении нового 3-нанометрового технологического процесса, что приводит к задержкам и увеличению стоимости производства. Использование мощностей TSMC позволит Google получать необходимые процессоры более своевременно и по приемлемой цене, что важно для конкуренции с такими гигантами, как Apple, Qualcomm и MediaTek.

Tensor G5 станет первым чипом Google, изготовленным по технологии TSMC с использованием 3-нанометрового техпроцесса второго поколения. Хотя эта технология не самая новейшая на рынке — TSMC уже начала прием заказов на 2-нанометровые пластины — она позволит Google приблизиться по производительности и энергоэффективности к конкурентам.

Согласно информации, партнерство Google и TSMC охватит как минимум несколько поколений устройств Pixel.