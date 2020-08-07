Google перестала продавать прошлогодние Pixel 4 и Pixel 4 XL

Таким образом, нынешний флагманский смартфон Google исчез с виртуальных полок компании менее, чем через год после официального анонса, состоявшегося в октябре 2019 года. При этом Google Pixel 5 все еще не представлен, хоть о его разработке компания и сообщила одновременно с анонсом Google Pixel 4a несколько дней назад.

Напомним, что Google Pixel 4 и Pixel 4 XL основывались на флагманском для своего времени процессоре Snapdragon 855, имели OLED-дисплей с частотой обновления экрана, а также уникальную систему motion sense, которая, к сожалению, так и не смогла побороться на равных с Face ID от Apple. Анонс нового поколения Google Pixel должен состояться 8 октября.