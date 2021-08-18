Google перестанет класть зарядное устройство в комплект со смартфонами

По словам представителей Google, у большинства пользователей разных смартфонов уже есть «зарядники» с разъёмом USB-C, поэтому в компании не видят смысла в комплектации гаджетов устройствами, которые можно приобрести везде.

Google в этом отношении идёт по пути Samsung и Apple. Отмечается, что в комплектации последних новинок Samsung нет зарядных адаптеров. Равно как и у Apple, начиная с iPhone 12.