Google перевезёт производство смартфонов Pixel в Индию

Этот шаг был предпринят после «поощрительных откликов» от индийских пользователей. Google планирует усилить своё присутствие на рынке смартфонов страны.

В рамках инициативы «Make in India», поисковый гигант начнёт производство смартфонов Pixel 8 в Индии с 2024 года.

Компания заключит партнёрство с международными производителями для выпуска устройств. Рик Остерло, старший вице-президент по устройствам и услугам, заявил: «Индия является приоритетным рынком для смартфонов Pixel, и мы стремимся предложить лучшие аппаратные и программные возможности для людей в этой стране».

Он также добавил, что это важный шаг в обязательствах Google перед Индией.

Стоит признать, что Индия и вправду играет ключевую роль для бизнеса компании — она планирует инвестировать более $10 млрд в страну в ближайшие годы.