Google перевезёт производство смартфонов Pixel в Индию

Google перевезёт производство смартфонов Pixel в ИндиюИндийский рынок очень важен для производителя
Компания Google готовится к производству своих смартфонов Pixel в Индии.
Этот шаг был предпринят после «поощрительных откликов» от индийских пользователей. Google планирует усилить своё присутствие на рынке смартфонов страны.
В рамках инициативы «Make in India», поисковый гигант начнёт производство смартфонов Pixel 8 в Индии с 2024 года.
Компания заключит партнёрство с международными производителями для выпуска устройств. Рик Остерло, старший вице-президент по устройствам и услугам, заявил: «Индия является приоритетным рынком для смартфонов Pixel, и мы стремимся предложить лучшие аппаратные и программные возможности для людей в этой стране».
Он также добавил, что это важный шаг в обязательствах Google перед Индией.
Стоит признать, что Индия и вправду играет ключевую роль для бизнеса компании — она планирует инвестировать более $10 млрд в страну в ближайшие годы.