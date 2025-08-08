Google Pixel 10 получит «ту самую синюю расцветку», как у самого первого Pixel

Утечки показали устройство в этом синем исполнении несколько раз. И, что интересно, каждый раз оно вызывает восторг у поклонников бренда.

Свежая порция качественных снимков появилась на портале WinFuture. Помимо Indigo, на изображениях также засветился и другой яркий вариант — Limoncello. Но именно насыщенно-синий вариант, судя по всему, станет ключевым акцентом в маркетинге Pixel 10.

В сеть попали официальные промо-материалы от Google, в которых синяя модель активно демонстрируется с разных ракурсов.