Телефоны
Опубликовано 08 августа 2025, 11:59
1 мин.

Google Pixel 10 получит «ту самую синюю расцветку», как у самого первого Pixel

Знают в какую точку ностальгии бить
Компания Google готовит к выпуску базовую модель Pixel 10 в новом цвете Indigo, который уже сравнивают с культовой расцветкой Really Blue у самого первого Pixel.
Google Pixel 10 получит «ту самую синюю расцветку», как у самого первого Pixel
© 9to5Google

Утечки показали устройство в этом синем исполнении несколько раз. И, что интересно, каждый раз оно вызывает восторг у поклонников бренда.

Свежая порция качественных снимков появилась на портале WinFuture. Помимо Indigo, на изображениях также засветился и другой яркий вариант — Limoncello. Но именно насыщенно-синий вариант, судя по всему, станет ключевым акцентом в маркетинге Pixel 10.

В сеть попали официальные промо-материалы от Google, в которых синяя модель активно демонстрируется с разных ракурсов.

Google Pixel 10 получит «ту самую синюю расцветку», как у самого первого Pixel
© 9to5Google

Pixel 10 ориентирован на массового пользователя. Ожидается, что в этом году он получит телеобъектив — такую камеру раньше ставили только на Pro-версии.

При этом базовая модель останется в относительно доступном ценовом сегменте, а яркие цвета сделают ее еще привлекательнее для покупателей.

Источник:9to5Google
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Pixel 10
,
#Google