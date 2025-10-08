Google Pixel 10 Pro XL провалился в тесте Genshin Impact — флагман тормозит и зависает

На видео, опубликованном в X, смартфон с трудом справляется с Genshin Impact — игра идет с постоянными фризами, лагами и мерцанием экрана. Иногда устройство вовсе не реагирует на касания.

Главная причина — новый чип Tensor G5, созданный Google совместно с TSMC. Он делает ставку на ИИ и обработку фото, жертвуя производительностью. В результате при тяжелых нагрузках телефон быстро перегревается и сбрасывает частоты.

По данным тестов, Tensor G5 уступает не только Snapdragon 8 Gen 4 и Apple A19 Pro, но даже прошлогоднему Tensor G4. В играх Pixel 10 Pro XL показывает уровень устройств пятилетней давности вроде iPhone 12 Pro Max.

Зато смартфон по-прежнему силен в задачах с ИИ — улучшении фото, распознавании речи и переводах, но для геймеров он оказался разочарованием.