Google Pixel 10 Pro XL стал лидером по ИИ-функциям по версии Tom’s Guide

Главным победителем стал Samsung Galaxy S25 Ultra: у него мощный чипсет, топовый экран, впечатляющая камера и поддержка стилуса, что делает его самым универсальным флагманом.

В сегменте «оптимальное соотношение цены и возможностей» лидирует Google Pixel 9a — он близок по качеству к Pixel 9, но стоит заметно дешевле.

Лучшие ИИ-функции, по версии издания, предлагает Google Pixel 10 Pro XL с процессором Tensor G5: смартфон выделяется продвинутыми ИИ-сервисами, а также получил флагманскую камеру и экран.

OnePlus 13 признан самым быстрым по зарядке, а Nothing Phone (3a) Pro назван лучшим бюджетным аппаратом благодаря дизайну и хорошей камере.

Среди других моделей выделяют базовый Pixel 10 с телевиком, компактный Galaxy S25, гибкий Galaxy Z Flip7 и дорогой Galaxy Z Fold7 с 200-Мп камерой.