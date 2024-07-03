Google Pixel 6 начали превращаться в «кирпич» после сброса до заводских настроек

Проблема проявляется после попытки сброса настроек, когда смартфон выдает ошибку: «Невозможно загрузить систему Android. Ваши данные могут быть повреждены. Если вы продолжаете получать это сообщение, вам может потребоваться выполнить сброс данных до заводских настроек и удалить все пользовательские данные, хранящиеся на этом устройстве».

Попытки повторного сброса или загрузки устройства не приносят успеха.

Ошибка указывает на отсутствие файла tune2fs, который относится к Unix-команде для настройки параметров файловой системы.