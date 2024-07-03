Google Pixel 6 начали превращаться в «кирпич» после сброса до заводских настроек

Google Pixel 6 начали превращаться в «кирпич» после сброса до заводских настроекРешения у проблемы пока что нет
Проблема проявляется после попытки сброса настроек, когда смартфон выдает ошибку: «Невозможно загрузить систему Android. Ваши данные могут быть повреждены. Если вы продолжаете получать это сообщение, вам может потребоваться выполнить сброс данных до заводских настроек и удалить все пользовательские данные, хранящиеся на этом устройстве».
Попытки повторного сброса или загрузки устройства не приносят успеха.
Ошибка указывает на отсутствие файла tune2fs, который относится к Unix-команде для настройки параметров файловой системы.
Некоторые пользователи сообщили о проблеме после обновления своих устройств, но большинство жалоб связано именно со сбросом настроек до заводских.
На форуме Reddit один из участников собрал все жалобы на эту проблему, касающуюся всех трех моделей Pixel 6. Пострадавшие утверждают, что не могут восстановить свои устройства с помощью официальных инструментов Google.
Google уже в курсе проблемы и ведет расследование, но пока не предоставила официальных комментариев и решений для пользователей.