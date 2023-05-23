Google PIxel 6 продают на Ozon по самой низкой цене в России

Ожидаемое время доставки смартфона из Китая — около двух недель. При этом в подарок к нему идут различные «приятности», в том числе и наушники.

Напомним, что Google Pixel 6 был выпущен в октябре 2021 года и с тех пор заслужил признание многих пользователей. Он оснащён фирменным чипом Google Tensor и имеет 8 ГБ оперативной памяти.