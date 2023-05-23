Google PIxel 6 продают на Ozon по самой низкой цене в России

14:26, 23 мая 2023
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Google PIxel 6 продают на Ozon по самой низкой цене в РоссииАттракцион невиданной щедрости!
Давно хотели купить Google Pixel 6, но не было желания тратить на устройство слишком много денег?
Возможно, сейчас самое время присмотреться к флагману Google 2021 года. Дело в том, что телефон появился в продаже на Ozon, да ещё и со скидкой! Купить девайс можно всего за 28 579 рублей, что на данный момент самая низкая цена на отечественном рынке.
Ожидаемое время доставки смартфона из Китая — около двух недель. При этом в подарок к нему идут различные «приятности», в том числе и наушники.
Напомним, что Google Pixel 6 был выпущен в октябре 2021 года и с тех пор заслужил признание многих пользователей. Он оснащён фирменным чипом Google Tensor и имеет 8 ГБ оперативной памяти.