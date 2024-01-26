Google Pixel 8 Pro научился измерять температуру тела. Как это работает

Эта возможность стала доступна благодаря первому обновлению функций Pixel в 2024 году. Теперь встроенный термометр устройства может измерять температуру тела пользователя.

Процесс измерения на Pixel 8 Pro начинается с размещения телефона у лба пользователя и медленного перемещения его к виску.

Перед первым использованием функции необходимо предоставить приложению дополнительные разрешения для камеры. Пользователям также предлагается выбрать возрастную категорию человека, чья температура измеряется: 0-3 месяца, 3-36 месяцев или старше 3 лет.

Результаты отображаются в виде цветовых диапазонов: нормальная, повышенная или высокая температура, которые можно затем записать в устройства и трекеры Fitbit.

Эта функция в настоящее время доступна только в США, так как сертификация Google для этой функции ограничена, и активация зависит от местоположения SIM-карты пользователя. Таким образом, пользователи Pixel 8 Pro за пределами США не смогут использовать эту функцию.