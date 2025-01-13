Google Pixel 8a возглавил топ-10 лучших недорогих смартфонов на начало 2025-го по версии Tom's Guide

Журналисты отметили его яркий 120 Гц экран, длительное время автономной работы, качественные камеры, дизайн и уникальные ИИ-функции от Google.

Дополнительным преимуществом является семилетняя поддержка обновлений ПО.

Вторую строчку занял OnePlus 12R, предлагающий большой 6.78-дюймовый экран, процессор Snapdragon 8 Gen 2 и отличную автономность, хоть и с уступками в качестве камер.

Тройку лидеров замыкает Nothing Phone (2a), выделяющийся оригинальным дизайном и OLED-экраном на 6.7 дюйма с частотой 120 Гц, но проигрывающий конкурентам по камерам.

Среди других моделей в списке — iPhone SE (2022), Moto G 5G (2024), OnePlus Nord N30 и Samsung Galaxy A55, каждый из которых предлагает уникальные преимущества для разных категорий пользователей, начиная от длительного времени работы до поддержки стилуса и ярких OLED-экранов.