Google Pixel Fold стал первым складным смартфоном, который можно починить дома с помощью запчастей от iFixit

Совместными усилиями компании будут предоставлять запчасти и руководство по ремонту флагманского Pixel Fold с гибким дисплеем.

Один из главных недостатков современных складных устройств — их ограниченная долговечность и сложность в вопросе ремонта. Тем не менее, Google собирается изменить эту ситуацию.

Поисковый гигант подготовил для пользователей доступ к официальным запчастям и подробным инструкциям по самостоятельному ремонту. При этом важно понимать, что Google с 2022 года сотрудничает с iFixit, предоставляя такие же наборы для других моделей серии Pixel.

Отметим, что Samsung до сих пор предлагала ремонт своих складных устройств Galaxy Z Fold и Z Flip только в сервисных центрах. О восстановлении устройства дома не было и речи.