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Google Play начал показывать, какая версия Android нужна для установки приложения

В мобильной версии тоже
В мобильной версии магазина приложений Google Play появилась возможность узнать, какая минимальная версия Android необходима для установки приложения.
Google Play начал показывать, какая версия Android нужна для установки приложения

Ранее такая функция была только в веб-версии Google Play. При этом до конца не понятно, зачем подобное описание нужно в мобильной версии магазина приложений, если в силу старости смартфона приложение просто не будет отображаться на «витрине».

Но если пользователь всё же хочет узнать, какая минимальная версия Android нужна для установки приложения, нужно зайти в выбор приложения, перейти в «Описание» и прокрутить страницу вниз.

Источник: 9to5Google
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