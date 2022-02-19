Google Play начал показывать, какая версия Android нужна для установки приложения

Ранее такая функция была только в веб-версии Google Play. При этом до конца не понятно, зачем подобное описание нужно в мобильной версии магазина приложений, если в силу старости смартфона приложение просто не будет отображаться на «витрине».

Но если пользователь всё же хочет узнать, какая минимальная версия Android нужна для установки приложения, нужно зайти в выбор приложения, перейти в «Описание» и прокрутить страницу вниз.