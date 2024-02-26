Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Телефоны
Опубликовано 26 февраля 2024, 06:50
1 мин.

Google Play случайно раскрыл неанонсированный смартфон Samsung Galaxy A55 5G

Корейцы вряд ли остались довольны таким сливом
Похоже, Samsung не удалось сохранить в секрете свой новый смартфон — Galaxy A55 5G.

Неожиданно для всех, информация о нем всплыла в консоли Google Play, раскрыв некоторые ключевые характеристики устройства.

Согласно утечке, Galaxy A55 5G будет оснащен 6.5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. За производительность будет отвечать процессор Exynos 1380, работающий в тандеме с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя.

В плане фотовозможностей смартфон сможет похвастаться квадрокамерой с 50-мегапиксельным основным сенсором, 12-мегапиксельным ультраширокоугольником, 5-мегапиксельным макро и 5-мегапиксельным телеобъективом. Селфи-камера, в свою очередь, будет иметь разрешение 13 Мп.

Питаться Galaxy A55 5G будет от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.

Из других особенностей стоит отметить наличие Android 13, NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 и сканера отпечатков пальцев под дисплеем.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
Теги:
#смартфон
,
#Samsung