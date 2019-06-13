Google подтвердила, что её новые флагманы похожи на будущие iPhone

Компания Google опубликовала в своём аккаунте Twitter первое тизерное изображение с готовящимися к выпуску смартфонами Pixel, пока не представленными официально.

В подписи упоминается и точное название серии смартфонов — Pixel 4. На рендере видно, что основная камера смартфона выполнена в квадратном модуле в верхнем левом углу задней панели. Такой же дизайн ожидается от нового поколения iPhone, которые должны быть анонсированы Apple в сентябре.

Основная камера включает два модуля для съёмки и вспышку. Также в выступе заметны ещё два датчика. Судя по всему, это сенсор глубины и микрофон. Отметим, что Google до этого момента выпускала смартфоны только с одинарными камерами.

Также с задней панели впервые убран сканер отпечатков пальцев. Его могли переместить либо в кнопку включения на боковую грань, либо интегрировать с дисплеем.