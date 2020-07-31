Google подтвердила дату выхода своего нового недорогого смартфона
Что интересно, поисковый гигант не просто сделал соответствующую страничку в собственном онлайн-магазине, но и “спрятал” анонс в достаточно интересной игре. Изначально на странице нет никакой информации о том, когда именно компания покажет новинку. Но если серые прямоугольники через нажатие на них закрасить в цвета логотипа Google, появится надпись о долгожданном анонсе с точной датой презентации.
Напомним, что судя по последним данным, Google Pixel 4a будет работать на базе процессора Snapdragon 730, иметь 5,8-дюймовый дисплей, одинарную основную камеру на 12 Мп и 6 ГБ оперативной памяти на пару с 64 или 128 ГБ памяти постоянной. К сожалению, емкость аккумулятора смартфона составит “слабые” 3 080 мАч, но зато будет иметься поддержка быстрой зарядки на 18 Вт.