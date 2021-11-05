Google поймали на лжи о быстрой зарядке флагманского Pixel 6

Благодаря ей, на бумаге, новинки от Google имели показатель выше, чем у конкурентов — Samsung и Apple. Но, оказалось, что на деле всё не так радужно, как хотелось бы.

Наши коллеги из Android Authority провели собственный тест с использованием «родного» зарядного блока аппарат. И по итогу выяснилось, что с его помощью тот же Pixel 6 Pro заряжается на мощностях в 22 Вт. Таким образом, на полный заряд смартфона от 0 до 100% уходит около 110 минут.

Как можно понять, это отличается от заявленных самой Google 30 Вт.

Напомним, что официальные данные поискового гиганта приписывают линейке Pixel 6 быструю зарядку с восполнением аккумулятора от 0 до 50% всего за 30 минут.