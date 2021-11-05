Google поймали на лжи о быстрой зарядке флагманского Pixel 6

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Google поймали на лжи о быстрой зарядке флагманского Pixel 6Интересно, как попытается «отмазаться» сама компания?
В середине октября Google представила свою новую флагманскую линейку — Pixel 6. Очень приятным нововведением в смартфонах стало появление 30 Вт быстрой зарядки.
Благодаря ей, на бумаге, новинки от Google имели показатель выше, чем у конкурентов — Samsung и Apple. Но, оказалось, что на деле всё не так радужно, как хотелось бы.
Наши коллеги из Android Authority провели собственный тест с использованием «родного» зарядного блока аппарат. И по итогу выяснилось, что с его помощью тот же Pixel 6 Pro заряжается на мощностях в 22 Вт. Таким образом, на полный заряд смартфона от 0 до 100% уходит около 110 минут.
Как можно понять, это отличается от заявленных самой Google 30 Вт.
Напомним, что официальные данные поискового гиганта приписывают линейке Pixel 6 быструю зарядку с восполнением аккумулятора от 0 до 50% всего за 30 минут.
Источник: Android Authority