Google поиздевалась над iPhone в новой рекламе смартфонов Pixel

В каждом ролике iPhone испытывает экзистенциальный кризис, так как Pixel превосходит его по многим характеристикам. В одном из роликов под названием «Плато», iPhone сетует на свои недостатки, в то время как Pixel пытается успокоить его.

Голоса Siri для iPhone и Google Assistant для Pixel придают комедийный эффект. Весь разговор звучит достаточно глупо в том числе из-за их роботизированных интонаций.

Отметим, что в каждом ролике смартфон Pixel выступает в качестве объективно лучшего устройства, чем продукт Apple. Этим рекламная кампания напоминает «Mac vs PC» — серию роликов, в которых компьютеры Mac выглядели куда интереснее, чем компьютеры на Windows.