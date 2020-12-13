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Google показала обучение камеры на миллионах снимков
Выглядит так, словно это процесс создания компьютерной 3D-модели
Вместе с флагманским Pixel 5, Google представила функцию профессионального студийного освещения на основе ИИ. Сейчас же поисковый гигант показал процесс обучения этой камеры на миллионах снимков.
Функция под названием «Портретное освещение» доступна не только на Pixel 5, но и на более старых устройствах компании, сообщает Engadget. При этом для того, чтобы «натренировать» алгоритм, компания воспользовалась 64 камерами, которые были расставлены вокруг объектов съёмки. Помогали им во время процесса 331 программируемых LED-панели и 70 людей с различным цветом кожи. В результате Google сделала миллионы снимков, которые в дальнейшем использовались для обучения алгоритма.
Напомним, что подобная функция была представлена и Apple. Правда, в отличие от поискового гиганта, купертиновцы показали её раньше, вместе с анонсом iPhone X в 2017 году.