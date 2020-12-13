Google показала обучение камеры на миллионах снимков

Функция под названием «Портретное освещение» доступна не только на Pixel 5, но и на более старых устройствах компании, сообщает Engadget. При этом для того, чтобы «натренировать» алгоритм, компания воспользовалась 64 камерами, которые были расставлены вокруг объектов съёмки. Помогали им во время процесса 331 программируемых LED-панели и 70 людей с различным цветом кожи. В результате Google сделала миллионы снимков, которые в дальнейшем использовались для обучения алгоритма.