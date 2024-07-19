Google показала свой новый складной смартфон — это Pixel 9 Pro Fold

Видео-тизер, опубликованный на официальном YouTube-канале компании, раскрыл внешний вид устройства. Pixel 9 Pro Fold, как ожидается, будет иметь много общего с Pixel 9 по внутренним характеристикам и дизайну.

Смартфон получил переработанный шарнир и соотношения сторон экранов по сравнению с первым поколением Pixel Fold.

В видео можно заметить внутренний экран с тонкими рамками и отсутствие видимого отверстия для фронтальной камеры. Pixel 9 Pro Fold будет доступен в цветах Porcelain и Obsidian.

Отличительная черта устройства — квадратный модуль камеры, в отличие от горизонтальной полосы у других моделей Pixel 9. Однако сообщается, что камеры Pixel 9 Pro Fold могут быть менее мощными по сравнению с оригинальным Pixel Fold, что связано с попыткой уменьшить толщину устройства.

Официальная презентация новой флагманской серии, включая Pixel 9 Pro Fold, состоится уже 13 августа.