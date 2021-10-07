Google покажет первый складной смартфон уже в октябре 2021 года

По данным интернет-инсайдера под ником Al, в рамках анонса более традиционных флагманских смартфонов, Google также представит и по-настоящему прорывную новинку — свой первый кладной телефон.

Не совсем ясно, как именно будет называться устройство. Возможно, поисковый гигант пойдёт по пути Samsung с Xiaomi, и назовёт девайс Pixel Fold. Возможно, IT-гигант придумает более интересное название.

Ожидается, что первый телефон Google с гибким дисплеем получит 7,6-дюймовый основной экран, а в его основу ляжет чип Tensor — тот самый, который будет использоваться и в Pixel 6 с Pixel 6 Pro.

Отметим, что также на презентации ожидается анонс первых смарт-часов компании, а также новых «умных» колонок Nest.