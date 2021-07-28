Google поможет с лёгкостью перейти с iOS на Android

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Сегодня в 13:44
Google поможет с лёгкостью перейти с iOS на AndroidМожно будет перенести даже приложения
Компания разработала новое ПО, с помощью которого пользователи айфонов смогут перейти на телефоны под управлением Android. Эта программа называется «Инструмент восстановления данных» (Switch to Android).
Как пишет портал 9to5google, перенести можно будет не только личные данные, но и приложения. Это решение появилось в последнем обновлении операционной системы от Google и вызвано неудобством нынешнего процесса миграции с iOS на Android.
Отмечается, что этой программы ещё нет в AppStore, но она появится достаточно скоро.