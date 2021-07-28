Google поможет с лёгкостью перейти с iOS на Android

Как пишет портал 9to5google, перенести можно будет не только личные данные, но и приложения. Это решение появилось в последнем обновлении операционной системы от Google и вызвано неудобством нынешнего процесса миграции с iOS на Android.

Отмечается, что этой программы ещё нет в AppStore, но она появится достаточно скоро.