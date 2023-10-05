Google пообещала обновлять новенькие смартфоны Pixel 8 и 8 Pro до 2030 года

Это нововведение является значительным шагом вперёд по сравнению с предыдущими моделями Pixel 6 и Pixel 7, которым обещали всего три года подобных апдейтов и пять лет патчей безопасности.

И хоть смартфоны Pixel от Google регулярно становятся одними из первых устройств на Android, получающих крупные обновления, ранее компания уступала Samsung в плане сроков поддержки.

Например, смартфоны Galaxy S и Galaxy Z от Samsung обещают четыре года программных обновлений и пять лет обновлений безопасности.

Семилетний срок поддержки для Pixel 8 и 8 Pro приближает их к продолжительности поддержки iPhone от Apple.

В то время, как Apple не предоставляет чёткого графика обновлений для iPhone, модели iPhone 8 и iPhone X получили пять крупных обновлений iOS с 2017 по 2023 год.