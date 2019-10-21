Google попыталась оправдаться за серьезный недостаток камеры в своем флагманском смартфоне
”Основная камера Pixel 4 поддерживает запись видео в 4К при 30 кадрах в секунду, так как мы обнаружили, что большинство пользователей используют 1080p во время видеосъемки. В связи с этим мы решили сосредоточить свои усилия на улучшении качества записи в этом режиме, вместо того, чтобы внедрять возможность снимать 4К в 60 кадров в секунду. К тому же одна минута такого видео может занимать до 500 Мб памяти”, — рассказал представитель Google в Twitter.
И если честно, слова производителя звучат вполне логично. 4K-разрешение и 30 кадров в секунду — это неплохой компромисс между размером файла и качеством изображения. С другой стороны, главный конкурент компании, Apple, уже достаточно долгое время позволяет снимать видео с большей частотой кадров и не видит в этом заметной проблемы.