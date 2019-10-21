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Сегодня 14:04

Google попыталась оправдаться за серьезный недостаток камеры в своем флагманском смартфоне

Получилось достаточно спорно
Google Pixel 4 — отличный смартфон. Более того — у него великолепная камера, способная на очень многое. Но на что она неспособна, так это на съемку 4К видео в 60 кадров в секунду. И в связи с этим на компанию обрушилось огромное количество претензий со стороны как пользователей, так и СМИ. В итоге поисковый гигант не стал отмалчиваться и выступил с заявлением по этому поводу.

”Основная камера Pixel 4 поддерживает запись видео в 4К при 30 кадрах в секунду, так как мы обнаружили, что большинство пользователей используют 1080p во время видеосъемки. В связи с этим мы решили сосредоточить свои усилия на улучшении качества записи в этом режиме, вместо того, чтобы внедрять возможность снимать 4К в 60 кадров в секунду. К тому же одна минута такого видео может занимать до 500 Мб памяти”, — рассказал представитель Google в Twitter.

Объяснение отсутствия 4К 60fps в Google Pixel 4

И если честно, слова производителя звучат вполне логично. 4K-разрешение и 30 кадров в секунду — это неплохой компромисс между размером файла и качеством изображения. С другой стороны, главный конкурент компании, Apple, уже достаточно долгое время позволяет снимать видео с большей частотой кадров и не видит в этом заметной проблемы.

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