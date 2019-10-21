Google попыталась оправдаться за серьезный недостаток камеры в своем флагманском смартфоне

Google Pixel 4 — отличный смартфон. Более того — у него великолепная камера, способная на очень многое. Но на что она неспособна, так это на съемку 4К видео в 60 кадров в секунду. И в связи с этим на компанию обрушилось огромное количество претензий со стороны как пользователей, так и СМИ. В итоге поисковый гигант не стал отмалчиваться и выступил с заявлением по этому поводу.