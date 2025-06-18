Google потроллила Apple из-за новой функции iOS 26, которая давно есть у Pixel

В новом видео из серии «#BestPhonesForever» Pixel и iPhone разговаривают друг с другом. Pixel напомнил, что функция автоматического перевода сообщений появилась у него четыре года назад, а функция помощи при удержании звонка — уже пять лет. Также Pixel похвастался, что функция блокировки нежелательных звонков в iOS 26 на его смартфонах работает уже семь лет.

В конце видео iPhone интересуется, над чем сейчас работает Pixel 10, намекая, что возможно эти идеи станут основой для iPhone 17.

Стоит признать, что компании всегда берут идеи друг у друга, и это вполне нормально для конкуренции на рынке технологий.