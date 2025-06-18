Google потроллила Apple из-за новой функции iOS 26, которая давно есть у Pixel

Опубликовано 18 июня 2025, 23:111 мин.
Google потроллила Apple из-за новой функции iOS 26, которая давно есть у PixelИ не только
После презентации iOS 26 компания Samsung посмеялась над тем, что многие новые функции iPhone уже давно есть на ее смартфонах. Теперь к шуткам присоединился и Google.
В новом видео из серии «#BestPhonesForever» Pixel и iPhone разговаривают друг с другом. Pixel напомнил, что функция автоматического перевода сообщений появилась у него четыре года назад, а функция помощи при удержании звонка — уже пять лет. Также Pixel похвастался, что функция блокировки нежелательных звонков в iOS 26 на его смартфонах работает уже семь лет.
В конце видео iPhone интересуется, над чем сейчас работает Pixel 10, намекая, что возможно эти идеи станут основой для iPhone 17.
Стоит признать, что компании всегда берут идеи друг у друга, и это вполне нормально для конкуренции на рынке технологий.