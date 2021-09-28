Google позволит использовать смартфон в играх в качестве геймпада

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Google позволит использовать смартфон в играх в качестве геймпадаНаконец-то больше не придётся покупать специальный контроллер от компании
С 2019 года Google пытается устроить экспансию в сфере виртуальных развлечений. Флагманом этого направления является собственный игровой сервис компании — Stadia.
Поисковый гигант вложил немало денег в то, чтобы игроки сменили свои PlayStation 4 и Xbox One на её онлайн-сервис. И вот, Google объявила об очередном «шаге», который должен помочь ей добиться желаемого.
Стало известно, что Stadia научилась воспринимать iPhone и Android-смартфоны в качестве виртуального беспроводного контроллера. При этом их владельцы смогут использовать и сторонние геймпады — для этого их достаточно подключить к телефону через USB или Bluetooth, сообщает GizChina.
Нововведение в первую очередь означает, что игрокам больше не нужно покупать специальный контроллер для Google Stadia. Теперь уже имеющиеся у них девайсы (смартфоны и геймпады) можно без труда использовать во время игры.