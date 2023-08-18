Google позволит самостоятельно ремонтировать смартфон Pixel 7a

Но в этом списке не было модели среднебюджетного класса Pixel 7a, что Google на днях и исправила. Теперь, в случае отсутствия гарантии на ремонт гаджета, его можно будет отремонтировать дома, во всяком случае попытаться.

Для этого компания предлагает запасной экран, заднюю панель, аккумулятор, датчики широкоугольной и сверхширокоугольной камер. На ряд деталей производитель даёт пожизненную гарантию.