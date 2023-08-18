Google позволит самостоятельно ремонтировать смартфон Pixel 7a

20:24, 18 августа 2023
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Google позволит самостоятельно ремонтировать смартфон Pixel 7aНа некоторые детали даже будет пожизненная гарантия
Компания Google в партнёрстве с iFixit в прошлом году представила программу ремонта на дому смартфонов серии Pixel разных поколений. В перечень устройств, которые можно отремонтировать самостоятельно, входят Pixel 6 и Pixel 6 Pro, Pixel 7 и Pixel 7 Pro, а также оригинальная версия Google Pixel.
Но в этом списке не было модели среднебюджетного класса Pixel 7a, что Google на днях и исправила. Теперь, в случае отсутствия гарантии на ремонт гаджета, его можно будет отремонтировать дома, во всяком случае попытаться.
Для этого компания предлагает запасной экран, заднюю панель, аккумулятор, датчики широкоугольной и сверхширокоугольной камер. На ряд деталей производитель даёт пожизненную гарантию.