Google предложил Apple ввести новый стандарт сообщений на замену SMS

Протокол заменит стандартные SMS и предложит улучшенные кросс-платформенные возможности обмена сообщениями. Как отмечается, Apple не спешит в принятии RCS, поэтому пользователи Android и iOS испытывают трудности при общении с помощью SMS. Локхаймер предлагает уйти от стандартов в рамках каждой компании и создать единый протокол для широкой и качественной связи.

Как отмечается, Google внедряет RCS в течение последних нескольких лет, а в июле все три основных оператора связи в США обязались принять RCS, который, по сравнению с SMS, предлагает поддержку более качественных фотографий, видео и аудиосообщений, улучшенную безопасность и групповые чаты. Вся коммуникация по протоколу RCS будет зашифрована.