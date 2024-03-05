Google представил обновление экрана вызова «нового поколения»

После нажатия кнопки Hello, Google Assistant предложит позвонившему оставить комментарий о цели звонка, и вы сможете слушать ответ в реальном времени. Если звучит что-то важно, можно вмешаться и начать разговор. В противном случае можно отклонить вызов и продолжить занятия.

Хотя Google Assistant ранее выполнял аналогичную функцию, кнопка Hello дает пользователю полный контроль над началом процесса сортировки звонков. Есть даже опция сообщить звонящему подождать, если вы временно не можете ответить. Помимо этого, инструмент сохраняет транскрипты звонков для последующего ознакомления.