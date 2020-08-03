Google представила доступный смартфон-флагман Pixel 4a
Как ни странно, больше всего поисковый гигант рассказал о Pixel 4a - устройство работает на базе процессора Snapdragon 730G, имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. Что интересно, устройство получилось компактным - диагональ дисплея равняется 5,8 дюймам, при этом емкость аккумулятора тоже достаточно “скромная”, а именно 3 140 мАч.
Несмотря на то, что блок основной камеры напоминает таковой в iPhone 11, “раскатывать губу” рано, так как в смартфоне имеется лишь один модуль основной камеры. Его разрешение составляет 12 Мп. Имеется и фронтальная камера, аккуратно “спрятанная” в дырке в самом дисплее.
Судя по официальным материалам, опубликованным в сети, Google намерена составить конкуренцию выпущенному недавно iPhone SE (2020). Об этом можно судить и по официальной цене новинки - если недорогой смартфон Apple оценен в 399 долларов в версии с 64 ГБ постоянной памяти, то Pixel 4A со 128 ГБ постоянки обойдется на 50 долларов дешевле - в 349 долларов. К слову, старт продаж смартфона намечен уже на 20 августа.
Что же до Google Pixel 5, то факт его существования компания подтвердила, а также рассказала, что появится в продаже смартфон “когда-то осенью”. Ну и о поддержке мобильных сетей пятого поколения 5G заявила. Такую же поддержку получит и Pixel 4A 5G, который выйдет одновременно с полноценным флагманом Google.