Google представила доступный смартфон-флагман Pixel 4a

Как ни странно, больше всего поисковый гигант рассказал о Pixel 4a - устройство работает на базе процессора Snapdragon 730G, имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. Что интересно, устройство получилось компактным - диагональ дисплея равняется 5,8 дюймам, при этом емкость аккумулятора тоже достаточно “скромная”, а именно 3 140 мАч.

Несмотря на то, что блок основной камеры напоминает таковой в iPhone 11, “раскатывать губу” рано, так как в смартфоне имеется лишь один модуль основной камеры. Его разрешение составляет 12 Мп. Имеется и фронтальная камера, аккуратно “спрятанная” в дырке в самом дисплее.