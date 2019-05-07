Google представила два новых смартфона

Компания Google на конференции Google I/O 2019 для разработчиков представила два новых смартфона — Pixel 3a и Pixel 3a XL. Это удешевлённые модели по сравнению с прошлогодними Pixel 3 и Pixel 3 XL.

Они стали первыми смартфонами среднего уровня от компании Google.

Pixel 3a получил 5,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2220 х 1080 пикселей), а Pixel 3a XL отличается 6-дюймовым экраном. В остальном смартфоны схожи. Они оснащаются основной камерой на 12,2 Мп и фронтальной 8-мегапиксельной камерой, процессором Snapdragon 670, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч у Pixel 3a и 3700 мАч у 3a XL.

Оба смартфона получили NFC, сканер отпечатков пальцев на задней панели и стереодинамики. Они работают под управлением Android 9.0 Pie. Google обещает смартфонам до 30 часов автономной работы благодаря технологии адаптивного управления питанием. Кроме того, быстрая зарядка мощностью 18 Вт за 15 минут обеспечит 7 часов автономной работы.

Pixel 3a и Pixel 3a XL доступны в онлайн магазине Google Store с сегодняшнего дня по цене 399 и 479 долларов соответственно. Смартфоны предлагаются в трёх цветовых решениях -- чёрный, белый и светло-сиреневый.