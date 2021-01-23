Google представила новый дизайн своего поиска для iOS и Android

Главная идея, вокруг которого «создавался» редизайн, была в упрощении получении нужной информации, сообщается в блоге компании. Для этого на странице поисковой выдачи изменили шрифт, сделав его больше и жирнее, а также переместили основную информацию в верхнюю часть страницы. Также с помощью «игры с цветом» Google попыталась сделать акцент на важном для пользователя контенте.