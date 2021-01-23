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Google представила новый дизайн своего поиска для iOS и Android
Обновление станет доступно обычным пользователям уже в ближайшие дни
Google очень редко меняет внешний вид своего главного продукта — поисковой системы. Но это, наконец-то, случилось. По крайней мере, на мобильных устройствах. Так, со слов самой Google выходит, что уже в ближайшие дни пользователи iOS и Android получат новый дизайн мобильного поиска.
Главная идея, вокруг которого «создавался» редизайн, была в упрощении получении нужной информации, сообщается в блоге компании. Для этого на странице поисковой выдачи изменили шрифт, сделав его больше и жирнее, а также переместили основную информацию в верхнюю часть страницы. Также с помощью «игры с цветом» Google попыталась сделать акцент на важном для пользователя контенте.
На данный момент нет точных сроков запуска обновления для всех пользователей. Представители поискового гиганта лишь заявили, что обновление начнёт «выкатываться» в ближайшие дни. Скорее всего, как и всегда, это будет происходить волнами.