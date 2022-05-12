Google представила смартфон Pixel 6a с флагманским процессором и ценой около 30 тысяч рублей

Речь идёт о среднебюджетном смартфоне Google Pixel 6a. Устройство сделало большой шаг в сравнении с предшественником. Так, например, в основу девайса лёг фирменный чип Google Tensor, который в прошлом году дебютировал в флагманской линейке Pixel 6.

Вместе с тем новинка получила 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ памяти постоянной. Размер экрана устройства — 6,1 дюйма. Частота обновления дисплея — 60 Гц.

Основная камера смартфона двойная — на 12,2 и 12 Мп. Фронтальная может похвастаться разрешением в 8 Мп.