Google представила смартфон Pixel 6a с флагманским процессором и ценой около 30 тысяч рублей

Google представила смартфон Pixel 6a с флагманским процессором и ценой около 30 тысяч рублейЛинейка Samsung Galaxy A тихо молчит в сторонке?
Речь идёт о среднебюджетном смартфоне Google Pixel 6a. Устройство сделало большой шаг в сравнении с предшественником. Так, например, в основу девайса лёг фирменный чип Google Tensor, который в прошлом году дебютировал в флагманской линейке Pixel 6.
Вместе с тем новинка получила 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ памяти постоянной. Размер экрана устройства — 6,1 дюйма. Частота обновления дисплея — 60 Гц.
Основная камера смартфона двойная — на 12,2 и 12 Мп. Фронтальная может похвастаться разрешением в 8 Мп.
Приятно удивила ёмкость аккумулятора — она составляет 4306 мАч. Есть также поддержка быстрой проводной зарядки. Из прочего стоит отметить поддержку сетей 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и т.д.
Предзаказ на Pixel 6a откроется уже 21 июля, а старт продаж намечен на 28 июля. Цена устройства — 449 долларов (29,9 тыс рублей).