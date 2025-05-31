Google представит серию Pixel 10 27 июня

По словам инсайдеров из Android Authority, возможно, это намёк на запуск новых смартфонов линейки Pixel 10. Поскольку в текущем продуктовом цикле нет других крупных устройств, эксперты прогнозируют выход новых смартфонов именно этой серии.

Грядущий релиз Android 16 в июне может совпасть с презентацией Pixel 10, что говорит об изменении традиционного осеннего графика запуска новинок, проводимого в октябре, на потенциальный июньский или июльский. Такая корректировка может быть обусловлена усилением конкуренции на рынке смартфонов и стратегическим позиционированием Google в преддверии ключевого сезона продаж.

Google всегда выпускала свои гаджеты в октябре, но в прошлом году впервые переместилась на начало августа, что свидетельствует о тенденции к более раннему выпуску флагманских смартфонов, что подтверждается предстоящими мероприятиями.