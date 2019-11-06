Google прекратит поддержку Pixel и Pixel XL до конца 2019 года

Правда как только в сети поднялся шум по этому поводу, Google все же подсуетилась и напомнила, что до конца 2019 года компания планирует выпустить одно “финальное” обновление, которое будет включать в себя как ноябрьский патч, так и предстоящий декабрьский. Также не стоит забывать, что в свое время компания обещала лишь два крупных обновления операционной системы для первых Pixel, но при этом включила в Android 10 поддержку своих первых фирменных устройств.

Напомним, что вместе с Google Pixel первого поколения поисковый гигант дарил бесконечное количество места в облачном хранилище при загрузке фотографий в оригинальном качестве. К слову, владельцы свежих Google Pixel 4 лишены в принципе каких-либо привилегий при загрузке фото в приложение — они как и владельцы абсолютно любого Android-смартфона могут загружать лишь сильно ограниченное количество фото в оригинальном качестве.