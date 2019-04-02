Google прекращает продажи Pixel 2 и Pixel 2 XL

Компания Google прекратила продажу смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XL в своём официальном онлайн-магазине. Теперь там есть только прошлогодние модели Pixel 3 и Pixel 3 XL.

Смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL дебютировали в октябре 2017 года, а в октябре 2018 года им на смену пришли Pixel 3 и Pixel 3 XL. Так что прекращение продаж выглядит вполне закономерным со стороны Google.

Смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL продолжат получать обновления операционной системы Android и ежемесячные апдейты безопасности. Оригинальные Pixel и Pixel XL были сняты с производства ещё год назад, но Google до сих пор выпускает для них обновления, как функциональные, так и для системы безопасности.

Как ожидается, до конца второго квартала Google выпустит более дешёвые модели Pixel 3a и Pixel 3a XL, а осенью нас ждёт большое обновление с флагманскими моделями Pixel 4.