Google приблизилась к массовому тестированию собственной «замены Android»

Основой для смелого предположения о массовом тестировании стало появление всё новых ветвей разработки операционной системы. В то время, как очень долго проект стоял практически на пустом месте, буквально за последние пару месяцев появилось сразу несколько новых ветвей, пишет GizChina.

При этом также стоит отметить, что ещё в начале прошлого года Google заявила, что если внутреннее тестирование системы пройдёт успешно, она пригласит и сторонних разработчиков «опробовать» Fuchsia OS.В итоге в конце прошлого года компания именно это и сделала.

Напомним, что в отличие от Android, новая операционная системы Google должна будет работать не только на смартфонах и планшетах, но также и на ноутбуках и прочих устройствах.