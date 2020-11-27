Google прикрыла даже ручную установку своих приложений на смартфоны Huawei

То есть если раньше энтузиасты, желавшие заполучить “запретный плод” в виде сервисов поискового гиганта, находили обходные пути и устанавливали приложения Google вручную. Теперь же компания лишила пользователей и этой возможности, подметил пользователь Reddit.

По его словам, он на протяжении уже многих лет занимался ручной установкой Google Карт и прочих приложений компании на свои смартфоны. Но на днях, впервые за все время, данный “трюк” не сработал.

Так, при очередной попытке установить свежую версию Google Карт посредством APK-файла, на смартфоне появилось сообщение об ошибке. В качестве же причины ее возникновения было обозначено, что “приложение не совместимо с CPU” устройства пользователя.