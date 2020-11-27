Google прикрыла даже ручную установку своих приложений на смартфоны Huawei
То есть если раньше энтузиасты, желавшие заполучить “запретный плод” в виде сервисов поискового гиганта, находили обходные пути и устанавливали приложения Google вручную. Теперь же компания лишила пользователей и этой возможности, подметил пользователь Reddit.
По его словам, он на протяжении уже многих лет занимался ручной установкой Google Карт и прочих приложений компании на свои смартфоны. Но на днях, впервые за все время, данный “трюк” не сработал.
Так, при очередной попытке установить свежую версию Google Карт посредством APK-файла, на смартфоне появилось сообщение об ошибке. В качестве же причины ее возникновения было обозначено, что “приложение не совместимо с CPU” устройства пользователя.
Как оказалось, приложение карт жаловалось на использование процессора достаточно свежего чипа Kirin производства Huawei. При этом при установке точно того же самого файла, но на более старом смартфоне Samsung, никаких проблем не возникало.
Ни Google, ни сама Huawei пока никаких комментариев по данному поводу не дали.