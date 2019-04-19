Google прислал десяток Pixel 3 на замену одного по гарантии

Пользователь Cheetoz социального новостного ресурса Reddit в попытке привлечь внимание Google рассказал занимательную историю о том, как он попытался сдать бракованный смартфон Pixel 3 и что из этого получилось.

После возврата белого Pixel 3, Google не вернула пользователю деньги, а когда пользователь решил потратить оставшиеся от налогов 900 долларов на другой Pixel 3, то прислала сразу десять розовых аппаратов. Интересно, что заказывал он не розовый Pixel 3.

Теперь Cheetoz не знает что делать. Он отметил, что хочет поступить правильно, вернуть присланные устройства и получить нормальный возврат денег. Если у него это не удастся, то он собирается вернуть «лишние» 9 устройств, а если и это не получится, то продать их.