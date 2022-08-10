Google пристыдила Apple за отказ внедрить в iPhone более современную замену SMS и MMS

Новинка должна заменить устаревшие стандарты SMS и MMS. При этом в качестве тактики «уговора» Google выбрала пристыжение оппонента. Компания запустила веб-сайт «Get The Message» («Получи Сообщение»), на котором привела ряд убедительных аргументов в пользу того, почему Apple должна поддержать стандарт.

Стоит отметить, что в предложении Google есть смысл. На данный момент купертиновцы используют новейшие технологии, как шифрование, поддержку групповых чатов и передачу высококачественных изображений и видео, исключительно при отправке сообщений между пользователями iPhone.

В момент, когда начинается общение с Android-пользователями, Apple возвращается к старомодным SMS и MMS.