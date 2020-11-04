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Google признала нормой отходящий от корпуса дисплей в флагманском Pixel 5
Вопрос в том, насколько нормальным является использование такого аппарата для самих пользователей
Некоторое время назад стало известно, что флагманский смартфон Google Pixel 5 имеет проблему - дисплей девайса натурально отходит от корпуса. Сейчас же в сети появился официальный ответ Google по этому поводу, в котором компания признала конструктивную проблему устройства нормой.
Пользователи сети в первую очередь были обеспокоены несоответствием смартфона заявленному стандарту защиты от воды и пыли IP68, передает GSMArena. Но в Google заявили, что хоть дисплей устройства и образует небольшой зазор, это никак не влияет на водонепроницаемость смартфона.
У нас была возможность исследовать устройства от клиентов, и в сочетании с нашими данными контроля качества с завода мы можем подтвердить, что различные зазоры между корпусом и дисплеем является нормальной частью конструкции вашего Pixel 5. Это не влияет на водо- и пыленепроницаемость или функциональность телефона. Мы будем работать с клиентами в индивидуальном порядке, чтобы решить любые проблемы.