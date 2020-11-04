Google признала нормой отходящий от корпуса дисплей в флагманском Pixel 5

У нас была возможность исследовать устройства от клиентов, и в сочетании с нашими данными контроля качества с завода мы можем подтвердить, что различные зазоры между корпусом и дисплеем является нормальной частью конструкции вашего Pixel 5. Это не влияет на водо- и пыленепроницаемость или функциональность телефона. Мы будем работать с клиентами в индивидуальном порядке, чтобы решить любые проблемы.

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