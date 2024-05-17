Google прокомментировала запуск ChromeOS на смартфонах Pixel

Для демонстрации этой технологии Google выбрала ChromeOS. Бёрк отметил: «Мы подумали, что будет круто, если ChromeOS сможет работать на Pixel. Это была просто демонстрация возможностей технологии виртуализации».

Хотя это всего лишь концепт, будущие применения этой технологии пока неизвестны. Самир Самат, новый президент экосистемы Android, добавил: «Многие вещи в Google начинаются именно так. Это круто и заставляет задуматься, что можно сделать с той или иной технологией. Сейчас мы находимся на этом этапе».